Рабочие машиностроительного концерна Оренбуржья решат вопрос с митингом после встречи с Паслером

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправится в Орск, где на 20 апреля запланирован митинг работников ОРМЕТО-ЮУМЗ.

Машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года.

Как сообщили Regnum в Федерации профсоюзов Оренбуржья, 17 апреля коллектив крупного предприятия, находящегося в кризисном состоянии, ожидает визита врио губернатора.

Изначально митинг против действующей государственной промышленной политики, приводящей к закрытию крупных промышленных мероприятий, планировали провести 30 марта.

Однако организаторы отменили мероприятие после обещания врио главы области провести переговоры, в том числе на федеральном уровне.

Но после заявления о продлении простоя на заводе рабочие вновь заговорили о митинге. Акцию протеста запланировали на 20 апреля, точное решение о ее проведении будет зависеть от итогов встречи заводчан с Паслером.

Отметим, у врио главы Оренбуржья сразу после назначения рухнул рейтинг на бирже губернаторов. Это произошло после сообщений о кортеже из 15 машин с эскортом и мигалками, с которым Паслер въехал в регион.

Напомним, врио губернатора прибыл в Оренбург 22 марта, в этот день полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его элитам.