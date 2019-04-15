15 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Главный редактор "Тагил-ТВ" Дмитрий Ветошкин: "Рад, что теперь не являюсь чиновником"

Главным редактором муниципальной телекомпании "Тагил-ТВ" назначен Дмитрий Ветошкин, до последнего времени работавший советником с функциями пресс-секретаря председателя Избирательной комиссии Свердловской области.

Говоря Накануне.RU о своём трудоустройстве, Ветошкин отметил, что с радостью займётся журналистикой, делая упор на информационно-аналитической работе.

"Самое главное в концепции "Тагил-ТВ" – это информация о жизни Нижнего Тагила, о деятельности городской администрации, властных и провластных структур, - сказал новый медиа-менеджер. – С моим приходом больших перемен в коллективе не ожидается, потому что здесь всё настроено, здесь трудятся настоящие профессионалы, с которыми я уже познакомился. Классная команда, будем работать вместе! Упор сделаем на оперативность и информативность. Я рад, что теперь не являюсь чиновником: я журналист и вернулся на свою стезю".

Напомним, что уральские журналисты знают Ветошкина как фотокорреспондента, а затем главного редактора газеты "Звезда" (Невьянск); начальника управления по печати и массовым коммуникациям департамента информационной политики губернатора Свердловской области, откуда он ушёл в Облизбирком, где отвечал за взаимодействие со СМИ при прежнем председателе Валерии Чайникове, пока тот не возглавил аппарат губернатора региона.

Отметим, что месяц назад на пост директора "Тагил-ТВ" была назначена Людмила Варакина, она сменила Владимира Путинцева, который руководил муниципальным телевидением больше года.

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Главный редактор "Тагил-ТВ" Дмитрий Ветошкин: "Рад, что теперь не являюсь чиновником"

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Теги: Тагил-ТВ, директор, Дмитрий Ветошкин



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