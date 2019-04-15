15 Апреля 2019
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Экономика Челябинская область

Имущество МУП "ЧелябГЭТ" выставили на торги за 1,9 млрд рублей

Имущество обанкроченного МУП "Челябинский городской электрический транспорт" выставили на торги. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

На торги выставлены здания, сооружения, оборудование, транспорт, а также трамваи и троллейбусы. Начальная цена – 1 млрд 916,5 млн руб. Аукцион пройдет 3 июня.

"Величина повышения 5% от начальной цены. Выигравшим конкурс признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса", - говорится в сообщении.

депо, трамваи, ЧелябГЭТ(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2017 г. МУП "Челябинский городской электрический транспорт", в которое входили троллейбусный и трамвайный парки города, был признан банкротом. Взамен обанкротившегося предприятия было создано ООО "Общественный городской транспорт", которое принадлежит муниципалитету. В марте 2018 г. сообщалось, что в Челябинске трамваи и троллейбусы могут встать без электричества из-за долгов предприятия за электроэнергию. А недавно сотрудники жаловались, что реконструкция к саммитам ШОС и БРИКС может оставить их без работы.

На прошлой неделе врио губернатора Алексей Текслер остался недоволен состоянием городского общественного транспорта – автобусов не хватает, а троллейбусов и трамваев Челябинск может лишиться из-за долгов МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Предприятие, которое сейчас находится в стадии банкротства, задолжало более 1,8 млрд руб., и его имущество в ближайшее время может быть выставлено на торги. Глава области поручил чиновникам представить предложения по решению имущественных вопросов и разработать комплексный план развития транспорта.

Владимир Елистратов, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

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Имущество МУП "ЧелябГЭТ" выставили на торги за 1,9 млрд рублей

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Теги: МУП ЧелябГЭТ, банкротство, торги, трамваи, троллейбусы,



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