"Не стройте из себя больших начальников". Шумков призвал руководителей всех уровней взяться за метла и выйти на субботники

Глава Курганской области взялся за грабли - в минувшие выходные он принял участие в уборке сквера на улице Коли Мяготина между домами 91А и 97А. Вместе с другими чиновниками и активистами Курганского дома молодежи Шумков собрал прошлогоднюю листву, к чему призвал и других своих коллег из департаментов и ведомств.

"Друзья, не надо строить из себя "больших начальников". Берем метлы, грабли и мусорные мешки и в отведенное в графике время наводим порядок на вверенной территории", - написал Шумков в своем Instagram.

Врио губернатора также обратился и к жителям Курганской области - он попросил зауральцев не надеяться на "волшебных" дворников и убирать мусор самим.

"Давайте за собой прибирать сами. Особенно речь идет о частном секторе и общественных территориях. В первую очередь это касается любителей на ходу выбрасывать все, что не нужно, или складировать кучи мусора на природе. Это варварство. Мы подаем пример следующему поколению. А оно, в свою очередь, подаст такой же пример следующему. Но уже сегодня можно и нужно самому не бросать мусор везде, чтобы потом не писать всюду о том, как у нас грязно. Власть в этом плане тоже далеко не идеальна, пока критично мало баков и мусорниц. Будем постепенно исправлять. Но важна и позиция самих жителей", - отметил глава региона.



Общегородской субботник в минувшие выходные прошел и в других частях Кургана.