"Не стройте из себя больших начальников". Шумков призвал руководителей всех уровней взяться за метла и выйти на субботники

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

"Не стройте из себя больших начальников". Шумков призвал руководителей всех уровней взяться за метла и выйти на субботники

Глава Курганской области взялся за грабли - в минувшие выходные он принял участие в уборке сквера на улице Коли Мяготина между домами 91А и 97А. Вместе с другими чиновниками и активистами Курганского дома молодежи Шумков собрал прошлогоднюю листву, к чему призвал и других своих коллег из департаментов и ведомств.

"Друзья, не надо строить из себя "больших начальников". Берем метлы, грабли и мусорные мешки и в отведенное в графике время наводим порядок на вверенной территории", - написал Шумков в своем Instagram.

Врио губернатора также обратился и к жителям Курганской области - он попросил зауральцев не надеяться на "волшебных" дворников и убирать мусор самим.

Вадим Шумков, субботник(2019)|Фото:kurganobl.ru

"Давайте за собой прибирать сами. Особенно речь идет о частном секторе и общественных территориях. В первую очередь это касается любителей на ходу выбрасывать все, что не нужно, или складировать кучи мусора на природе. Это варварство. Мы подаем пример следующему поколению. А оно, в свою очередь, подаст такой же пример следующему. Но уже сегодня можно и нужно самому не бросать мусор везде, чтобы потом не писать всюду о том, как у нас грязно. Власть в этом плане тоже далеко не идеальна, пока критично мало баков и мусорниц. Будем постепенно исправлять. Но важна и позиция самих жителей", - отметил глава региона.

Общегородской субботник в минувшие выходные прошел и в других частях Кургана.

субботник, уборка(2019)|Фото:kurganobl.ru

Вадим Шумков, субботник, Андрей Потапов(2019)|Фото:kurganobl.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не стройте из себя больших начальников". Шумков призвал руководителей всех уровней взяться за метла и выйти на субботники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, Коли Мяготина, субботник, уборка, Курган, чистота



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 13

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети