Губернатор Тюменской области разочарован тем, что журналисты "почти в прямом эфире" рассказывали о ликвидации в Тюмени боевиков ИГИЛ*

Губернатор Тюменской области Александр Моор разочарован действиями журналистов, которые вели трансляции прошедшей в Тюмени в День космонавтики контртеррористической операции. Он намерен сделать это темой "серьёзного общественного разговора", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 12 апреля поступила информация о нахождении сторонников запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. Вскоре боевиков уничтожили. По данным "Mash", возможным хозяином дома, где они скрывались, был Тимур И., ему 31 год, он родом из Ингушетии. Мужчина занимался строительным бизнесом. Вскоре стало известно, что он пропал вместе со своим родственником, Магомедом М.

На своих страницах в соцсетях губернатор отметил, что жители региона привыкли к тому, что живут в Сибири, из-за чего "многие проблемы современного мира до них не доходят".

"12 апреля в Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам – в первую очередь, ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии, слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм", - заявил губернатор.

Он добавил, что "в кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию".

"Было сделано самое главное: никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим – отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!" - написал Моор.



На месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города.

"Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более 100 жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и обеспечены всем необходимым. Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута, организованные действия граждан – незаменимая помощь", - отметил Моор.



Губернатора разочаровали "действия некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы".

"Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я всё думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это всё очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора", - заявил глава региона.

Он добавил, что случившееся показало, что "мы не зря так серьёзно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям".

"Наша безопасность – общая забота! Мы живём в современном мире, и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим", - резюмировал Моор.

*ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.