HBO начал показ финала "Игры престолов" – от сезона ждут рекордов

¬ официальном твиттере шоу по€вилась запись: "“ишина в королевстве. ‘инальный сезон "»гры престолов" началс€".

ќт этого сезона, в котором будет всего шесть эпизодов (в предыдущем сезоне их было семь, а во всех остальных – по дес€ть), и производители, и рекламодатели ожидают рекордов. “ак, по некоторым прогнозам, обща€ аудитори€ первого эпизода может составить до 20 млн зрителей (считаютс€ зрители кабельного канала и онлайн-просмотры в пр€мом эфире). ƒл€ сравнени€, финальный эпизод седьмого сезона посмотрели в пр€мом эфире 12 млн зрителей. ¬ целом же аудитори€ финала будет в разы больше: его посмотр€т легально (у партнеров HBO – на кабельных каналах и стриминговых сервисах) и нелегально (из года в год "»гра престолов" остаетс€ лидером по пиратским скачивани€м в сети, и теперь этим даже умело пользуютс€ киберпреступники, подделыва€ под файлы с эпизодами вредоносное ѕќ).

Quiet in the realm.

The final season of #GameofThrones is here. pic.twitter.com/k5HxqgNmrO