15 Апреля 2019
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HBO начал показ финала "Игры престолов" – от сезона ждут рекордов

HBO начал показ финального сезона сериала "Игры престолов".
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В официальном твиттере шоу появилась запись: "Тишина в королевстве. Финальный сезон "Игры престолов" начался".

От этого сезона, в котором будет всего шесть эпизодов (в предыдущем сезоне их было семь, а во всех остальных – по десять), и производители, и рекламодатели ожидают рекордов. Так, по некоторым прогнозам, общая аудитория первого эпизода может составить до 20 млн зрителей (считаются зрители кабельного канала и онлайн-просмотры в прямом эфире). Для сравнения, финальный эпизод седьмого сезона посмотрели в прямом эфире 12 млн зрителей. В целом же аудитория финала будет в разы больше: его посмотрят легально (у партнеров HBO – на кабельных каналах и стриминговых сервисах) и нелегально (из года в год "Игра престолов" остается лидером по пиратским скачиваниям в сети, и теперь этим даже умело пользуются киберпреступники, подделывая под файлы с эпизодами вредоносное ПО).

Кроме того, ожидаются и рекорды в сети. Хэштеги, связанные с сериалом, уже сейчас занимают лидерство в трендах как в американском сегменте Интернета, так и в иностранных. Например, в российском сегменте Twitter утром в понедельник, 15 апреля, можно было видеть в трендах хэштеги #GameofThrones, Игры Престолов и #GOT8.

Кстати, к радости поклонников сериала все серии последнего сезона будут значительно длиннее обычных – хронометраж некоторых составит 1 час 20 минут, создатели о них говорят вообще как об "отдельных фильмах".

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HBO начал показ финала "Игры престолов" – от сезона ждут рекордов

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Теги: hbo, игра престолов последний сезон, премьера, первый эпизод, game of thrones



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