15 Апреля 2019
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Двое из девятерых бежавших из тувинского изолятора задержаны

Полицейским удалось задержать двух из девяти подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания в республике Тува. Как сообщает "Интерфакс", об этом сообщил замглавы управления МВД по региону Олег Дьяченко.

"На текущий момент задержаны двое из девяти сбежавших. Работает оперативный штаб, группировка, ведущая поиски, на территории района составляет более 100 человек", - цитирует его агентство.

Напомним, что ранее стало известно, что 4 апреля из ИВС в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района республики сбежали девять человек. Четверо из них на момент побега уже получили приговор суда за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений и ожидали этапирования к месту отбывания наказания. Еще пятеро только ожидали суда и подозревались в совершении убийства, причинении тяжких телесных повреждений, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

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Двое из девятерых бежавших из тувинского изолятора задержаны

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Теги: Побег заключенных в Туве, ИВС, побег



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