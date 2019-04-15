15 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Суровая уральская весна. В Екатеринбурге на этой неделе похолодает до -10 и пойдёт снег

В Екатеринбурге на этой неделе похолодает до -10 градусов и пойдёт снег. По данным Уральского гидрометцентра, 17 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такая погода продержится в Екатеринбурге первые три дня (15,16 и 17 апреля). В ночь с понедельника на вторник пойдёт снег, который будет идти всю ночь и следующий день. Температура составит +4 градуса по Цельсию. Ветер в эти дни усилится до шести метров в секунду.

В некоторых городах Свердловской области похолодает до -15 градусов, также будет идти снег.

Уже 18 апреля синоптики обещают в Екатеринбурге ясную и умеренно прохладную погоду. Воздух прогреется до +5 градусов, осадков в виде снега и дождя не ожидается.

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Суровая уральская весна. В Екатеринбурге на этой неделе похолодает до -10 и пойдёт снег

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Теги: Екатерибург, непогода, снег, урал, водители, урал, прогноз погоды



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