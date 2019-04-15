"Временный президент" Венесуэлы обвинил Россию и Кубу в интервенции

Самопровозглашёный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо посчитал незаконным присутствие на территории страны российских и кубинских военных. Как передаёт ТАСС, лидер оппозиции счёл, что решение об их прибытии не было согласовано с парламентом и, следовательно, является интервенцией.

Открытие авиарейса Тегеран - Каракас также вызвало недовольство Гуаидо, усмотревшего в этом возможность превращения Венесуэлы во "вторую Сирию".

Ранее сообщалось также о появлении в Венесуэле китайских военных, однако МИД КНР опроверг эти слухи. Венесуэльская оппозиция также воздержалась от критики в адрес Пекина.

Что касается российских военнослужащих, их присутствие объясняется необходимостью обслуживать технику, поставленную по прежним контрактам.