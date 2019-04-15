Алексей Текслер поручил максимально оперативно провести работы по реконструкции набережной реки Миасс

Врио губернатора Алексей Текслер ознакомился с планами по строительству набережной и очистке русла реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер отметил, что набережная имеет все шансы стать одним из наиболее популярных общественных мест в Челябинске. Он поручил сделать набережную со стороны Исторического музея более уютной и удобной для людей. Работы необходимо провести максимально оперативно, чтобы результат был виден уже в этом году.

Набережную со стороны филармонии придется создавать с нуля. Необходимые средства на это предусмотрены.

Кроме того, в этом году начнется санитарная очистка русла реки, будет убрана лишняя растительность и увеличен пропуск воды.