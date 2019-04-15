Елистратову велели принять "Комбата", Текслеру показали собор

В конце неделе сразу два значимых объекта были в центре внимания властей и СМИ в Челябинске, но по разным причинам. В преддверии очередной годовщины Победы прокурор города внес представление главе Владимиру Елистратову, надзорное ведомство понуждает взять мэрию на баланс мемориальный объект в Курчатовском районе. В субботу врио губернатора Алексей Текслер без привычных уже телекамер и наплыва журналистов посетил стройку кафедрального собора в Челябинске, кстати, на страничке в инстаграм отчета об этом мероприятии до сих пор нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурорские работники Курчатовского района Челябинска выявили бесхозность и отсутствие ответственных за содержание мемориального панно на фасаде дома по улице Молодогвардейцев, 48. К 30-летию Победы там было смонтировано художественное панно, воспроизводящее снимок «Комбат» легендарного фотокорреспондента войны Макса Альперта. К удивлению прокуроров и публики, оказалось, что мемориальное панно, ставшее одним из самых узнаваемых брендов Челябинска, вообще-то никому не принадлежит. Висело себе на фасаде и висело и никому дела до поры до времени не было!

Как такое могло произойти (панно, повторимся, установлено в 1975 году!) неизвестно, но в любом случае прокурорские работники нашли в городских документах соответствующие разделы и обязали челябинскую мэрию принять объект на баланс не откладывая. Разумеется, мемориальный объект нуждается в уходе, реконструкциях и ремонтах и т. д., о чем городские власти как-то очевидно забыли на фоне разглагольствований о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Между тем врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в субботу без большой свиты и сопровождения посетил строительную площадку кафедрального собора на северо-западе. Это еще одна "стройка века", начатая предшественниками Текслера и рискующая попасть в долгострои. Строительство нового кафедрального собора Рождества Христова для Челябинска началось официально в конце декабря 2014 года, но инициатива по его возведению относится ко временам, когда губернаторское кресло занимал еще Михаил Юревич.

Пришедший ему на смену Борис Дубровский, насколько известно, не очень жаловал просьбы местных церковников о помощи и говорят даже предлагал митрополиту обращаться за финансами в Москву. Впрочем, с тех пор на Южном Урале сменились и губернатор, и митрополит, так что разбираться с очередным «наследием Дубровского» предстоит теперь как раз Текслеру. Судя по снимкам официальной группы храма св. Троицы, встреча на стройке митрополита Челябинского и Миасского Григория и Алексея Текслера прошла конструктивно. Сам врио, повторимся, по каким-то причинам не стал выкладывать это в свой инстаграм, не исключено, что причиной стали сбои в работе соцсети в последние несколько дней.

Не исключен и другой вариант – рапортовать и докладывать пока особенно не о чем, успехов в ближайшее время не предвидится.

Год назад мы отмечали, что стройка кафедрального собора в Челябинске, как и ряда прочих значимых объектов, явно начала "пробуксовывать". Что изменит этот визит врио губернатора на стройку, изменит ли вообще и как скоро – узнаем в ближайшем будущем.