Жители трех районов Москвы вышли на улицы, протестуя против строительства новой линии метро

Жители Ломоносовского, Академического и Гагаринского районов Москвы протестуют против строительства новой линии метрополитена.

В воскресенье, 14 апреля, прошел народный сход в форме встречи с депутатами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Отмечается, что проект не проработан: ветка будет строиться фактически во дворе жилых домов, существует угроза разрушения зданий.

Кроме того, Ленинский проспект перекроют на три года, заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Публичные слушания прошли с нарушениями, а информация о проекте замалчивается в СМИ.

Напомним, 13 апреля в Москве на Суворовской площади состоялся митинг против строительного произвола столичных властей и нарушений в сфере ЖКХ.

Активисты призвали объединять силы для борьбы с "беспределом московских властей". Акция была согласована мэрией. По оценке организаторов, участие в митинге приняли около 1,5 тыс. человек.