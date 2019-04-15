На Урале целый поселок остался без воды из-за коммунальной аварии

На Урале целый посёлок Левиха остался без воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, авария произошла сегодня ночью на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 219 мм.

В зону нарушения подачи холодного водоснабжения попали 72 многоквартирных жилых дома, средняя общеобразовательная школа и детский сад. Образовательный процесс приостановлен до устранения коммунальной аварии. Также организован подвоз питьевой воды.

"В устранении аварии задействованы аварийные бригады ОАО "ОТСК" в количестве 11 человек и 1 единицы техники. Ситуация с восстановлением холодного водоснабжения находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области", - добавили в ведомстве.