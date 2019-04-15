15 Апреля 2019
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Происшествия

Клены в центре Екатеринбурга вырублены незаконно, - представитель мэрии

Снос деревьев на одной из главных улиц Екатеринбурга в администрации города назвали незаконным. Об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка.

"Я была, если честно, шокирована не только этим фактом, но и тем, как все это происходило. Благодаря администрации Ленинского района я узнала, что разрешения на это не выдавалось. Да и городское благоустройство, несмотря на выходной, проверило все и дало ответ, что это незаконный снос деревьев. Поскольку клены спиливались неким господином, ссылающимся на разрешение областного министерства (!), осталось завтра проверить этот вопрос по линии капитального строительства", - пишет Куземка.

вырубка деревьев на Вайнера(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005245144549

Напомним, накануне стало известно, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга – Вайнера – вырубили почти под корень старые клены. Вырубку деревьев якобы затеял местный бизнесмен ради строительства бизнес-центра.

вырубка деревьев на Вайнера(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005245144549

"Каким образом маленький кусочек земли в центре Екатеринбурга практически на пешеходной общественной городской зоне попал в частные руки одного бизнесмена?" – недоумевает жительница города, опубликовавшая фото вырубленных кленов.

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Клены в центре Екатеринбурга вырублены незаконно, - представитель мэрии

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Теги: вырубка деревьев, вайнера, клены



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Ранее 14.04.2019 13:11 Мск На главной пешеходной улице Екатеринбурга вырубили деревья

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