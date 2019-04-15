Ким Чен Ын приедет во Владивосток на встречу с Путиным

Северокорейские СМИ сообщили о запланированной встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что переговоры двух стран пройдут во Владивостоке уже на следующей неделе.

Путин 26-27 апреля будет находиться в Китае на форуме "Один пояс - один путь", а встреча с Ким Чен Ыном пройдет за пару дней до этого мероприятия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Пхеньян и Москва налаживают двустороннее сотрудничество. Например, в КНДР заявили, что заинтересованы в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов.