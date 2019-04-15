От ООО "Свинокомплекс Пермский" требуют вернуть "неосновательное обогащение" в 70 миллионов

В Арбитраж Прикамья потупил иск к ООО "Свинокомплекс Пермский". От предприятия требуют вернуть крупную сумму, полученную, по мнению истца, незаконно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявление подала торгово-закупочная компания "Синергия". Она требует взыскать неосновательное обогащение в 70,4 млн руб. Иск принят к производству, первое заседание начнётся в 10.45 13 мая.

Напомним, с декабря 2017 г. все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество. Власти края объявляли о необходимости поиска нового инвестора. В отношении ООО "Свинокомплекс "Пермский" была введена процедура банкротства, долги компании превышают 1,3 млрд руб.