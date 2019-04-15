15 Апреля 2019
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"Наш выбор - Россия". Накануне второго тура выборов украинского президента в Донецке повесили огромный плакат с намеком

В центре Донецка появился огромный плакат со слоганом "Наш выбор – Россия".

Фотографию выложил у себя в соцсетях блогер, ополченец Александр Жучковский.

"В центре Донецка разместили. Хороший ответ нехорошим слухам", - прокомментировал он.

В центре Донецка повесили плакат "Наш выбор Россия"(2019)|Фото: Александр Жучковский https://vk.com/juchkovsky

Отметим, что 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента. В первом туре за шоумена Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,4% избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 17,8%.

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"Наш выбор - Россия". Накануне второго тура выборов украинского президента в Донецке повесили огромный плакат с намеком

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Теги: Донецк, ДНР, плакат "Наш выбор Россия", Жучковский



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