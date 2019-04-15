"Наш выбор - Россия". Накануне второго тура выборов украинского президента в Донецке повесили огромный плакат с намеком

В центре Донецка появился огромный плакат со слоганом "Наш выбор – Россия".

Фотографию выложил у себя в соцсетях блогер, ополченец Александр Жучковский.

"В центре Донецка разместили. Хороший ответ нехорошим слухам", - прокомментировал он.

Отметим, что 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента. В первом туре за шоумена Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,4% избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 17,8%.