Фургон "Шоу слонов братьев Гертнер" сгорел около Екатеринбургского цирка

Цирковой фургон сгорел в Екатеринбурге сегодня ночью. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС региона, пламя охватило прицеп для перевозки цирковых животных на площади 25 кв. м.

С огнем боролись 15 машин и 53 пожарных, справиться удалось за девять минут.

Сейчас в екатеринбургском цирке стоит труппа братьев Гертнер - циркачи привезли в столицу Урала шоу слонов. В программе принимают участие дрессированные лошади, гуси, верблюды, слонихи.