15 Апреля 2019
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Власти Перми объявили аукцион на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак"

Администрация Перми объявила электронный аукцион на разработку проектной документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса "Спартак", расположенного по адресу ул. Рабочая, 9, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 13,2 млн руб. Исполнитель должен будет разработать три варианта эскизного проекта с привязкой объекта к существующему участку. Также проект должен учитывать возможность размещения трибун с увеличением посадочных мест до 500 человек, и установку барьеров между секторами. Единовременная пропускная способность объекта составит 206 человек в час.

Завершиться реконструкция должна до 31 января 2020 года.

Торги по аукциону состоятся 28 мая.

Ранее в администрации Перми было представлено техническое задание по функциональному назначению всех помещений манежа.

На первом этаже манежа будут размещены беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, конференц-зал.

Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции единовременно в манеже сможет заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

28 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак". Возглавил учреждение первый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Сергей Матвеев.

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Власти Перми объявили аукцион на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак"

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Теги: манеж спартак, реконструкция, проектно-сметная документация, аукцион



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