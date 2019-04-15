В Китае перехвачено более 7 тонн слоновой кости

Китайские власти рассказали о крупнейшем успехе в борьбе с контрабандой слоновой кости. В марте этого года таможней Хуанпу была изъята партия из 2748 бивней общим весом в 7,48 тонн. Сообщается также о задержании 20 подозреваемых в контрабанде.

Сообщается, что слоновая кость была укрыта на фабрике по переработке отходов в провинции Аньхой в 62-х деревянных ящиках. Поблизости было найдено множество досок, очень похожих на те, из которых изготавливались данные ящики. Таким образом, есть вероятность того, что изначально партия контрабанды была ещё больше. Древесина также использовалась для прикрытия поставок контрабанды.

В 2013 г. таможенники уже изымали партию слоновой кости в 4,46 тонны, но тогда троим главным подозреваемым, уроженцам провинции Фуцзянь удалось скрыться. После этого силовики стали наблюдать за родственниками одного из подозреваемых и обнаружили, что они построили в Фуцзяни новый дом и купили новую машину. Удалось установить, что один из беглецов по фамилии Чэнь, оказавшись в Юго-Восточной Азии, не прекратил преступную деятельность и организовал несколько поставок слоновой кости из Африки в Китай.

В ноябре 2018 г. Чэнь инкогнито вернулся в КНР, но был разоблачён и попал под наблюдение. Тогда удалось установить, что он периодически посещал провинцию Аньхой. Так со временем удалось выйти на завод по переработке мусора и обнаружить пришедший туда в конце марта подозрительный контейнер.

Выяснилось, что директор этого завода ранее вёл в Африке бизнес, связанный с полезными ископаемыми. Там он познакомился с бандой контрабандистов. Большое количество бивней закупалось в Нигерии и других африканских странах. В феврале этого года партия слоновой кости была ввезена по поддельным декларациям вместе с древесиной и находилась на заводе по переработке мусора в ожидании реализации. преступный бизнес был чрезвычайно прибылен, так как стоимость килограмма слоновой кости в КНР может достигать 40 тыс. юаней (примерно 400 тыс. руб.).

Директор Главного таможенного управления по борьбе с контрабандой Сунь Чжицзе подчеркнул, что на этот раз удалось выявить всю международную преступную группу.

Контрабандой в Китай вывозятся и бивни мамонта из России, так, например, партию в 230 кг. задерживали в Приморском крае.