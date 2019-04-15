Россия выдвинула условия для возвращения долга Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, сообщает газета "Известия".

Однако это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций, заявил глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев.

Он пояснил, что Совет Европы необходимо реформировать так, чтобы каждая делегация обладала гарантированным правом голоса.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

В апреле ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.