15 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом

Россия выдвинула условия для возвращения долга Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, сообщает газета "Известия".

Однако это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций, заявил глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев.

Он пояснил, что Совет Европы необходимо реформировать так, чтобы каждая делегация обладала гарантированным правом голоса.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

В апреле ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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Россия выдвинула условия для возвращения долга Совету Европы

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Теги: россия, совет европы, долг



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Ранее 11.04.2019 00:18 Мск ПАСЕ предложила Москве сформировать делегацию и заплатить взносы
Ранее 09.04.2019 10:35 Мск СМИ: Совет Европы готов принять условия России для ее возвращения

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