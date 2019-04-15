15 Апреля 2019
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UC Rusal профинансирует завод в США

UC Rusal совместно с американской Braidy Industries будут строить в штате Кентукки завод по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности. Российская компания будет поставлять алюминий для нового производства с Тайшетского алюминиевого завода, строящегося в Сибири.
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Сообщение о совместном строительстве завода мощностью 300 тыс. т UC Rusal опубликовал на Гонконгской бирже. Объем инвестиций в сообщении не раскрывается, известно лишь, что UC Rusal получит 40% проекта. Braidy Industrie ранее оценивал проект в $1,68 млрд. Стороны планируют привлечь часть средств с финансовых рынков.

Запуск завода запланирован на 2020 г. Продукция предприятия будет поступать на американский рынок, где ожидается дефицит прокатных листов для автомобильной промышленности.

Как сообщало Накануне.RU, из-за санкций США Дерипаска снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. Санкции с компании были сняты в январе 2019 г., так как бизнесмен пошел на сделку с американскими властями.

Добавим, ранее UC Rusal сократил или законсервировал производство на ряде алюминиевых заводов в России.

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UC Rusal профинансирует завод в США

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Теги: Braidy Industries, Русал,



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