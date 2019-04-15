В 15.06 14 апреля диспетчер центрального пункта пожарной связи Сургутского местного пожарно-спасательного гарнизона сообщил о коротком замыкании в "Ленте". На место выехали сотрудники МЧС. Из гипермаркета эвакуировали 370 человек.

В Сургуте эвакуировали посетителей гипермаркета "Лента", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

В Сургуте из-за короткого замыкания из "Ленты" эвакуировали 370 человек





