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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте из-за короткого замыкания из "Ленты" эвакуировали 370 человек

В Сургуте эвакуировали посетителей гипермаркета "Лента", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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В 15.06 14 апреля диспетчер центрального пункта пожарной связи Сургутского местного пожарно-спасательного гарнизона сообщил о коротком замыкании в "Ленте". На место выехали сотрудники МЧС. Из гипермаркета эвакуировали 370 человек.

Вскоре выяснилось, что произошло короткое замыкание изоляции освещения торгового зала. Причина случившегося устанавливается.

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В Сургуте из-за короткого замыкания из "Ленты" эвакуировали 370 человек

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Теги: Лента, короткое замыкание, эвакуация



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