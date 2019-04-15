15 Апреля 2019
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СМИ: Мусорные операторы в ряде регионов могут остановить работу из-за неплатежей

Мусорные операторы в ряде регионов могут остановить работу из-за низкой собираемости платежей.

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Как следует из черновика доклада министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина для совещания у президента, средняя собираемость платы за вывоз ТКО по стране составляет 50,3%, но в ряде регионов процент гораздо ниже, пишут "Ведомости".

В Дагестане и Самарской области собираемость не превышает 5%, в Адыгее - 14%, Кабардино-Балкарии - 15%. По угрозой также работа оператором Пермского края (собираемость 20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Как сообщало Накануне.RU, Минприроды планировало направить на поддержку мусорных операторов 12 млрд руб. Средства, в том числе, предназначены на компенсацию массовых неплатежей населения. Добавим, тарифы на вывоз ТКО в ряде регионов России привели к массовым протестам.

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СМИ: Мусорные операторы в ряде регионов могут остановить работу из-за неплатежей

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Теги: мусорная реформа, ТКО, операторы, Дмитрий Кобылкин, Минприроды



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