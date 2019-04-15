Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Знаменитая Бранжелина перестала существовать. Спустя два года после свадьбы и еще два с половиной года бракоразводного процесса Брэд Питт (55) и Анджелина Джоли (43) официально развелись.

Официальные представители пары подтвердили прессе, что теперь их подопечные не состоят в браке. При этом процесс раздела имущества и родительских прав продолжился.

Адвокат Джоли Саманта Блэй Деджин сообщила: "Соглашение об опеке было согласовано несколько недель назад и было подписано обеими сторонами и судьей. Подробности соглашения являются конфиденциальными в интересах детей".

Всего пара была вместе десять лет, но Анджелина и Брэд долго не регистрировали свои отношения.

Свадьбу пары ждали многие, но больше всех - дети Джоли и Питта.

Поняв, что быстро договориться обо всех деталях не получится, супруги попросили суд разделить их бракоразводный процесс на два дела: в одном они просто расторгли юридически свой союз, то есть теперь будут считаться холостыми и при желании смогут даже заключать браки; в другом процессе будет рассматриваться их имущественный и родительский спор, которому пока не видно конца и края.

По слухам, некоторое время после расставания Питт питал надежды на воссоединение и делал многое для того, чтобы получить прощение Анджелины. Та была непреклонна, и через какое-то время Брэд даже начал заводить новые романы. О личной жизни Джоли известно меньше, но и она, по слухам, не упускает возможности насладиться мужским вниманием, тем более что ухаживают за ней сильные мира сего.

