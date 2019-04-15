15 Апреля 2019
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СМИ сообщили о случаях мошенничества через интернет-опросы и лотереи

В Роскомнадзор и МВД стали поступать жалобы интернет-пользователей на случаи мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение, сообщили СМИ.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на свой источник, пользователи получали предложение поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести данные банковской карты. После этого мошенник выводил деньги через личный кабинет пользователя на сайте Tele2. Отмечается, что оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей.

Информацию о поступавших жалобов "Ъ" подтвердили в Роскомнадзоре, отметив, что установление фактов мошенничества возможно "только по результатам розыскной деятельности", что не является компетенцией ведомства. В свою очередь, источник издания в МВД отметил, что "любые возможности для анонимных проводок, которые потенциально могут быть использованы для криминальных схем, будут проверяться и пресекаться".

В Tele2 при этом сообщили, что в последнее время не получали жалобы на мошенничество с использованием сим-карт оператора. Собеседник "Ъ" отметил, что компания принимает все необходимые меры по борьбе с таким явлением.

В пресс-службе других сотовых операторов, в частности "Мегафона" и "Вымпелкома", также заявили, что подозрительные транзакции в последнее время не фиксировались. В МТС не ответили на запрос издания.

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СМИ сообщили о случаях мошенничества через интернет-опросы и лотереи

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Теги: мошенничество, интернет-мошенничество, интернет, опросы, лотереи, Tele2, Мегафон, Вымпелком, МТС



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