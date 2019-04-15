15 Апреля 2019
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Общество В бывшем СССР За рубежом

Японский журналист связал распад СССР с "сухим законом" Горбачёва

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, считает японский журналист Мититака Хаттори.

Он пояснил, что эта политика вылилась в "трагикомедию в различных областях" и одновременно "вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь".

"И в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке [первого президента СССР Михаила] Горбачёва", — передаёт "РИА Новости" слова Хаттори, сказанные в статье в газете Asahi Shimbun.

В противовес первому и последнему президенту СССР, противнику употребления алкоголя, журналист упомянул первого президента РФ Бориса Ельцина, который был известен как "большой любитель спиртного".

При этом Хаттори отметил, что россияне выпивают реже, чем, в частности, жители Японии, немалое количество жителей которой "выпивает каждый день".

дефецит, пустые полки, перестройка(2015)|Фото: master-netbuk.ru

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Японский журналист связал распад СССР с "сухим законом" Горбачёва

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Теги: СССР, сухой закон, алкоголь, спиртное, перестройка, Михаил Горбачёв, Борис Ельцин



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