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В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Сегодня, 15 апреля, в 20-ти регионах РФ начинается второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

По информации "РИА Новости", во вторую волну вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

Третья волна перехода на "цифру" начнётся 3 июня и затронет Санкт-Петербург, ХМАО, Севастополь, Крым, Приморье, Чукотку, Камчатку и Северную Осетию.

Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.

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В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

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Теги: ТВ, телевидение, российское ТВ, цифровое телевещание, телеканалы



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