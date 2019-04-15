В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Сегодня, 15 апреля, в 20-ти регионах РФ начинается второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

По информации "РИА Новости", во вторую волну вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

Третья волна перехода на "цифру" начнётся 3 июня и затронет Санкт-Петербург, ХМАО, Севастополь, Крым, Приморье, Чукотку, Камчатку и Северную Осетию.

Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.