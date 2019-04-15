Навка - самая богатая среди жен сотрудников Кремля

Жена официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка задекларировала за 2018 год 218,6 млн руб. доходов.

Она стала самой богатой среди супругов сотрудников администрации президента. У супруги пресс-секретаря российского президента в собственности два земельных участка и два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 кв. м. Она также владеет тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м, парковочным местом, автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

В 2017 г. доход Навки составлял 200,4 млн руб, сообщают "Ведомости".

Тем временем, Дмитрий Песков отчитался о 12 млн 795 тыс. 133 рублях, заработанных за 2018 год. В собственности Пескова — три квартиры и одно парковочное место. В пользовании автомобили "Мерседес-Бенц V250" и "КИА Сид", снегоболотоход can-am.