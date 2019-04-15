СМИ: Малообеспеченных россиян могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освобождения малообеспеченных россиян от подоходного налога (НДФЛ), сообщили СМИ.

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Как сообщают "Известия" со ссылкой на аппарат российской трёхсторонней комиссии (РТК) по урегулированию социально-трудовых отношений, речь идёт о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, то есть менее 13 тыс. рублей в среднем по стране.

Как отметили в РТК, консультации по данному вопросу предусмотрены генсоглашением между кабмином, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018-2020 годы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта Росстат предоставил данные, согласно которым в 2018 году численность населения страны с доходами ниже прожиточного минимума составила около 19 млн человек или 12,9% от общей численности населения.