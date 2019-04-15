Северная Корея планирует купить российские самолеты

Пхеньян заинтересован в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов.

Как сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который возглавляет находящуюся в КНДР российскую парламентскую делегацию, корейская сторона выразила заинтересованность в приобретении новых российских самолетов. "У нас есть воздушное сообщение между Пхеньяном и Владивостоком и нам, конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте летали более современные и безопасные самолеты", - отметил он.

Национальная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo использует российскую технику. Полеты внутри страны выполняются на самолетах Ил-18 и Ту-154, а международные рейсы - на Ту-204.

Сегодня полеты выполняются из Пхеньяна во Владивосток. Идут переговоры о запуске чартеров в Улан-Удэ, сообщает ТАСС.