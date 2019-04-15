СМИ: в российских регионах дорожает вторичное жилье

В России дорожает вторичное жилье.

Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond. В конце 2018 года стоимость квадратного метра составляла 62,3 тыс. руб., в апреле текущего года - 64,2 тыс. руб. При этом с начала года недвижимость подорожала в 80 регионах страны. Наибольший рост цен на вторичное жилье отмечен в Татарстане, где квадратный метр вырос на 7%. В Ставропольском крае и на Сахалине рост составил 6%.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 5%, а в Москве — на 3%.

Тем временем, вторичное жилье несколько подешевело в Ингушетии, Ненецком округе и Еврейской автономии, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в Москве появились объявления о продаже квартир с обременением. Недвижимость продается на 20-30% дешевле рыночной стоимости, но идет в комплекте с прописанными там жильцами. Проблемную жилплощадь выставляют банки, которые не могут вернуть долги по ранее выданному ипотечному кредиту.

В настоящее время доля квартир с обременением достигает 2% от общего числа продаваемого жилья. Об этом говорится в исследовании международной сети агентств "CENTURY 21 Россия". Как ожидается, уже к 2021 году количество реализуемых квартир с собственниками в комплекте возрастет до 10%.

По данным Росреестра Москвы, только в феврале было выдано более семи тысяч ипотечных кредитов на покупку квартиры - на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.