15 Апреля 2019
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Экономика В России

Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться

Ставки банковским вкладам за последние две недели начали понижаться.

Ставки по депозитам уже скорректировали банк "Открытие", ОТП-Банк, "Альфа-банк" и "Сбербанк".

При этом такие государственные банки, как ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк пока ставки не понижают. Как считают эксперты, банки ожидают решения по снижению ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ РФ, которая в настоящее время составляет 7,75% годовых.

Кроме того, частные банки ориентируются на государственные, и в случае корректировки доходности в сторону снижения последуют этому примеру, сообщает "Коммерсант".

Ранее эксперты предупреждали о том, что банки приступят к снижению процентов по вкладам после 31 марта. Они обосновали это окончанием сроков действия сезонных депозитов.

Напомним, 22 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и отложенный эффект повышения НДС. Центробанк допустил переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

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Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться

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Теги: банки, вклады, депозиты



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