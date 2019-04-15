По картам Visa увеличен лимит для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код.

Теперь эта сумма составляет 3 тыс. руб. До сих пор ПИН-код не требовался, если сумма покупок при бесконтактной оплате по картам Visa не превышала 1 тыс. руб. Система решила увеличить лимит из-за бурного роста безналичных платежей в России (56%).

При этом MasterCard и "Мир" пока не собираются увеличивать лимит. По словам экспертов, рост лимита позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики. Кроме того, в магазинах вырастет средний чек.

Единственный риск связан с потерей карты, по которой мошенники смогут снять большую сумму. Однако это решается блокировкой карты, сообщает РИА "Новости".