В Госдуме рассказали о праве граждан на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

По его словам, перерасчет пенсий, прежде всего, касается жителей тех регионов, в которых много вредных производств. К ним относятся ветераны крупных металлургических предприятий, военных производств, шахт и тп.

Как говорит депутат, с неучтенным стажем также часто сталкиваются люди, которые находились в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, служили в армии, ухаживали за инвалидами и др.

Ионин рассказал про пенсионера Николая Васильева из Туринского района Свердловской области, которому не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности. В апреле ему сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тыс. руб. Как отмечает депутат, в Свердловской области много людей с неучтенным стажем.

"Был электросварщик из Нижнего Тагила, который в свое время работал в Воркуте, ему вернули 100 тыс. руб. Рабочему Нижнетагильского металлургического комбината добавили к ежемесячным выплатам 1600 руб. и вернули 81 тыс. руб.", — сообщил народный избранник. Он отметил, что были случаи, когда пенсионерам удалось получить сумму в 500 тыс. руб.

При этом множество людей не подозревают, что им положены доплаты, потому что не разбираются в тонкостях пенсионного законодательства, отметил депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, если решат уволиться.

Первый способ узнать - через личный кабинет на сайте ПФР, где отображается и размер пенсии в настоящий момент, и выплата с учетом индексации. Второй способ - обращение в отделение ПФР.

Напомним, в настоящий момент пенсия работающих пенсионеров индексируется лишь на индивидуальном счете, на руки они получают выплаты без прибавки. После увольнения в течение двух-трех месяцев пенсионеру будет начислен полный размер пенсии с учетом индексаций.