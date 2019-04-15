15 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России

Опубликовано видео взлета Су-27 сквозь ливень

В интернете появилось видео, на котором виден взлет российских истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня.

На кадрах, которые опубликовало Минобороны, видно, как самолеты разгоняются по мокрой взлетно-посадочной полосе сквозь ливень и поднимаются над облаками. Также на записи можно увидеть российские стратегические бомбардировщики Ту-160.

В военном ведомстве отметили, что на видео попала полетная тренировка звена истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота. Летчики должны были поочередно отработать сопровождение Ту-160, а затем выполнить перехват "противника" в воздухе.

Напомним, в марте Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика В-52.

Кадры полета B-52 над нейтральными водами Балтийского моря ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.

После того как самолет ВВС США изменил траекторию и направился в сторону от границы РФ, Су-27 вернулись на аэродром базирования.

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Опубликовано видео взлета Су-27 сквозь ливень

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Теги: Су-27, истребитель, Минобороны РФ



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