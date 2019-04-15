15 Апреля 2019
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Экономика В России

Кудрин подверг сомнению выполнение плана по увеличению инвестиций до 25% ВВП

План по увеличению инвестиций до 25% валового внутреннего продукта, скорее всего, выполнен не будет.

Так считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Говоря о необходимости повышать рост ВВП, бывший министр финансов РФ отметил, что для этого необходимо внедрять новые технологии. "Большая надежда на инвестиции - что если инвестиции будут большими, то это даст толчок внедрению такого рода технологий. Вы знаете, цели правительства — (чтобы инвестиции составляли) 25% ВВП, который, по плану правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024-2025 году. Пока он не выполняется", - отметил Кудрин, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в 2018 году инвестиции в российские компании из-за рубежа уменьшились на $6,5 млрд. Такие данные приводятся в статистике Центрального банка РФ. Отмечается, что это стало максимальным годовым оттоком с 1997 года - рекорд зафиксирован за все время подобных наблюдений. По данным ЦБ, в минувшем году иностранные инвесторы изъяли вложения на 22,4 млрд долларов.

При этом новые инвестиции составили только 15,9 млрд (в два раза меньше средних значений за последнее 10-летие). Для сравнения, в 2016 году приток иностранных вложений составил $18,2 млрд, в 2017-м - 9,7 млрд

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Кудрин подверг сомнению выполнение плана по увеличению инвестиций до 25% ВВП

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Теги: ВВП, Алексей Кудрин



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