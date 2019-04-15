Российский сенатор прокомментировал призыв прекратить поддержку Мадуро

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на призыв американского госсекретаря Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам сенатора, Соединенные Штаты ввергают целые страны в гражданские войны, свергая их законно избранных руководителей, отметил сенатор. В качестве примеров он назвал Сирию, Ливию и Ирак. Цеков считает, что деятельность США наносит большой вред мировому сообществу. А Россия не вмешивается во внутренние дела других государств - поддержка неоднократно приводила к стабилизации ситуации и прекращению конфликтов, сообщает "Российская газета".

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Ранее госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не исключает военной интервенции в Венесуэлу. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, политическая линия Вашингтона в отношении стран Латинской Америки неприемлема: США открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.