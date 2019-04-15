В интернете появилось видео катания Ассанжа на скейте в посольстве

В Сети опубликованы видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне.

На них видно, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж катается по территории здания на скейтборде.

Также на кадрах видны гости, которые посещали журналиста даже по выходным, что приводило к конфликтам с сотрудниками безопасности посольства. Некоторые из стычек также попали на видео.

Чтобы не мешать работе сотрудникам дипломатической миссии, Ассанж работал по ночам и ложился спать рано утром. Помимо этого ему тяжело было переносить пребывание в посольстве морально и физически. Чтобы себя развлечь, основатель WikiLeaks не только катался на скейте, но и играл в мяч в коридоре, сообщает Lenta.ru.

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына в Великобритании.

По словам Шиптона, его шокировало видео, на котором запечатлено, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.

"Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!" — цитирует его The Guardian.