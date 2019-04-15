В интернете появилось видео катания Ассанжа на скейте в посольстве

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

В интернете появилось видео катания Ассанжа на скейте в посольстве

В Сети опубликованы видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне.

На них видно, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж катается по территории здания на скейтборде.

Также на кадрах видны гости, которые посещали журналиста даже по выходным, что приводило к конфликтам с сотрудниками безопасности посольства. Некоторые из стычек также попали на видео.

Чтобы не мешать работе сотрудникам дипломатической миссии, Ассанж работал по ночам и ложился спать рано утром. Помимо этого ему тяжело было переносить пребывание в посольстве морально и физически. Чтобы себя развлечь, основатель WikiLeaks не только катался на скейте, но и играл в мяч в коридоре, сообщает Lenta.ru.

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына в Великобритании.

По словам Шиптона, его шокировало видео, на котором запечатлено, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.

"Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!" — цитирует его The Guardian.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В интернете появилось видео катания Ассанжа на скейте в посольстве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Джулиан, Ассанж., WikiLeaks



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.04.2019 11:06 Мск Отец Ассанжа прокомментировал арест сына
Ранее 12.04.2019 06:07 Мск В Эквадоре задержали друга арестованного Ассанжа
Ранее 12.04.2019 01:10 Мск "Это не по моей части": Трамп прокомментировал арест Ассанжа
Ранее 11.04.2019 15:29 Мск Эквадор "позорно" сдал основателя WikiLeaks. "Это вписывается в логику военных приготовлений"
Ранее 11.04.2019 12:38 Мск Ассанж арестован

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 581

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети