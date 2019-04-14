В Тюмени вместе с владельцем "притона боевиков" пропал его родственник

После проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени вместе с Тимуром Иналовым — возможным владельцем дома на Амурской улице, в котором укрывались ликвидированные боевики, — пропал его родственник Магомед Медов. Представители ингушской общины Тюменской области сообщили, что мужчина перестал выходить на связь с родными и друзьями 12 апреля и его судьба остается неизвестной.

Полномочный представитель президента Республики Ингушетия в Тюменской области Тимур Даурбеков рассказал, что знал Тимура Иналова, когда тот был еще ребенком.

По его словам, после смерти отца Иналов-младший остался в городе один. Вся близкая родня Тимура жила в Ингушетии, в Тюмени был лишь дальний родственник — Магомед Медов. Он фактически заменил молодому человеку отца, они вместе работали на станции техобслуживания — чинили машины.

Как отмечает Даурбеков, те, кто знал Тимура Иналова, рассказывали, что в местную мечеть он не ходил и религией не увлекался, жил в целом по графику "работа - дом - работа".

По словам Даурбекова, несколько месяцев назад родственники обнаружили, что Тимур ищет и распространяет в сети материалы радикального характера.

Тимур Даурбеков сообщил, что в ближайшее время он и представители ингушского культурного центра будут встречаться с правоохранителями.

"Пока никаких комментариев мы получить не смогли. Мы пока не обладаем официальной информацией, у нас у самих больше вопросов, чем ответов. В том числе о том, как проходила операция, как эти люди были вовлечены", - сообщил RT Даурбеков.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 12 апреля поступила информация о нахождении боевиков в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. В результате контртеррористической операции были уничтожены сторонники "Исламского государства" (запрещена в РФ).