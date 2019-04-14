15 Апреля 2019
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Происшествия Украина

"ТРЦ, площадь Независимости и гостиницы": в центре Киева эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании

Около 1,5 тыс. человек эвакуировали в центре Киева после сообщений о минировании торгового центра и площади Независимости, а затем еще четырех гостиниц.

"Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час - площади Независимости. На месте работают специалисты профильных служб, эвакуированы около 1 тыс. 500 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Полиция Киева получила еще пять анонимных сообщений о минированиях в центре города.

"Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной", - добавили в полиции.

По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли "дебаты" кандидатов в президенты, в которых действующий глава государства Петр Порошенко участвовал один.

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"ТРЦ, площадь Независимости и гостиницы": в центре Киева эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании

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Теги: киев, минирование



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