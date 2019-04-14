15 Апреля 2019
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Экономика В России За рубежом

Космическая программа США зависит от российских двигателей, - вице-премьер по ОПК

Ракетно-космическая промышленность США зависит от оборудования РФ, поэтому американцы не станут вводить экономические санкции на российские ракетные двигатели РД-180. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

"Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС.

Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что ВВС окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 г.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году химкинское НПО "Энергомаш" подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares. Срок исполнения — до 2021 г. Для российского предприятия это означает загрузку мощностей, поскольку США остаются единственным рынком для двигателей такого класса. Переговоры проходили на фоне непростых отношений России и США, но "закончиться иначе они не могли": "Всем очевидна взаимная выгода от этого соглашения",- отмечали на предприятии.

Напомним, соглашение о поставках в США российских ракетных двигателей было заключено еще в 1997 г. В 2014 г. Конгресс ввел запрет на их использование, но год спустя отменил его.

(2017)|Фото: РИА "Новости"

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Космическая программа США зависит от российских двигателей, - вице-премьер по ОПК

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Теги: ракета, космос, двигатель, рд-180



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