15 Апреля 2019
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Экономика В России

"Да нет, наверное": Чубайс – о приватизации "Роснано"

Анатолий Чубайс неоднозначно высказался по поводу возможной приватизации корпорации "Роснано".
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"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".

В индустрии нанотехнологий государственных управляющих компаний практически нет, пояснил Чубайс.

"Мы прямо об этом сказали государству, которое в стратегию "Роснано" заложило два сценария: с частной УК и с государственной. Судя по всему, правительство склоняется к отрицательной позиции, будем работать и в этих условиях тоже", - рассказал Чубайс.

Он отметил, что на решение не повлияло высказывание генпрокурора России Юрия Чайки о том, что "Роснано" могли продать за бесценок.

"Я заинтересован в том, чтоб государство получило серьезный дополнительный результат", - добавил Чубайс, его слова приводит РИА Новости.

Анатолий Чубайс, генеральный директор ГК "Роснанотех"(2010)|Фото: http://www.iet.ru/files/persona/konf/Chubais.jpg

Напомнил, в апреле прошлого года Генпрокуратура опубликовала доклад Совету Федерации, в котором говорилось, что в 2017 г. прокуроры не допустили приватизацию управляющей компании "Роснано" по заниженной цене, так как это привело бы к утрате государственного контроля над активами в 147 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в марте Анатолий Чубайс отчитался о деятельности "Роснано" перед президентом Владимиром Путиным – по данным "эффективного менеджера", прошлый год для госкорпорации был особо удачным, ведь чистая прибыль составила 5,6 млрд руб., что является рекордом для компании. По мнению экономиста, руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, нынешние нано-прибыли – это ничто по сравнению с тем, сколько в госкорпорацию было вложено.

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"Да нет, наверное": Чубайс – о приватизации "Роснано"

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Теги: анатолий чубайс, роснано, приватизация



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