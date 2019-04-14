Чубайс сравнил себя с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным и признался, что хочет на пенсию

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс поставил себя в один ряд со злодеями из русских сказок - Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным, комментируя расхожую фразу "во всем виноват Чубайс". Также политик признался, что собирается на пенсию.

Свой высокий отрицательный рейтинг Анатолий Чубайс назвал "очевидной правдой".

"Человеку нужно, чтобы кто-то был виноват", - сказал он, вспоминая "тяжелейший период", который переживали россияне в 1990-е годы.

Анатолий Чубайс добавил, что смирился с ролью "виновного". "Сложилось, что это я. Я попал в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного", - заключил он.

Политик рассказал, что задумывался о выходе на пенсию.

"Чем заниматься – не думал, но отойти от 10-часового графика работы – правильно и пора", - добавил Чубайс в программе "Действующие лица" на "России 1". Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, фраза "во всем виноват Чубайс" появилась на волне рыночных реформ 1990-х, одним из проводников которых он был. Она прозвучала в эфире программы "Куклы", в котором обыгрывалось увольнение Чубайса с должности первого вице-премьера.

Отметим, что в Госдуме при рассмотрении законопроекта об ответственности за неуважение к власти признали оскорбительными высказывания Чубайса о ненависти к российскому народу. Депутаты сошлись во мнении, что авторы подобных заявлений заслуживают наказания.