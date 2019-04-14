"Я пришел, тебе нема". Порошенко "дебатировал" сам с собой на стадионе

Действующий украинский президент Петр Порошенко провел "дебаты" с самим собой на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Как и заявлял ранее, он прибыл на стадион в 14 часов и заявил, что ждет своего соперника Владимира Зеленского, но не более 45 минут. "Я пришел, тебе нема", - сказал он, обращаясь к Зеленскому. В итоге Порошенко дал пресс-конференцию, которую транслировали украинские каналы.

На стадион, как повелось на митингах Порошенко, пропускали по спискам и через рамки. Многие СМИ, не лояльные к олигарху, не были допущены на мероприятие. Из регионов свезли бюджетников, а вокруг стадиона дежурили в огромном количестве сторонники Порошенко. Перед стадионом была установлена сцена, а также установлены палатки против Зеленского.

Порошенко привычно говорил о том, что, кроме него, никто не может быть сильным президентом и "защищать" Украину от России, а Зеленский вообще молчит, избегая дебатов. Он назвал его "котом в мешке", что опасно для страны. Также он заявил, что Россия мечтает, чтобы Порошенко больше не был президентом. Якобы президент России Владимир Путин "намеренно подвесил вопрос освобождения заложников и военных", ожидая, что Порошенко проиграет выборы. Но он пообещал не дать Путину "шансов на успех".

В целом Порошенко расхваливал свое правление. Он заявил, что пожертвовал на армию 1,5 млрд грн и был первым на Украине, кто передал свой бизнес в "слепой траст", и теперь его собственность "отгорожена стеной" от него. Причем он назвал это максимумом, что можно было сделать. Поскольку вопрос был о том, почему Порошенко так и не продал свой бизнес, его ответ фактически означает, что для него это невозможно.

Кроме того, он говорил о движении в Европу и о том, что это уже незаконно останавливать. При этом характерно, что ему вообще не задавали вопросы на социально-экономическую тему и он не говорил об этом.

В конце Порошенко снова позвал Зеленского - уже на канал ICTV, где он будет завтра. А также прийти вечером 19 апреля на "Общественное ТВ" для дебатов. Зеленский же, напомним, собирается в это время прибыть на стадион. Как заявили в штабе Порошенко, дебаты, скорее всего, не состоятся вовсе.

Напомним, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%.