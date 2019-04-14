Минобороны Украины обвинило Зеленского в четырежды уклонении от призыва

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды не являлся по повестке в военкомат, уклоняясь от службы в армии. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минобороны Украины, что вызвало предсказуемо двойственную реакцию общества.

Ведомство заявило, что Генштабом ВСУ была проведена проверка пребывания Зеленского на воинском учете, и выяснено, что он состоит на учете в Кривом Роге и годен к службе, но ее не проходил. А для призыва в армию ему четыре раза высылали повестки во время волн мобилизации: 05.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 и 10.05.2015.

Советник министра обороны страны Юрий Бирюков написал в Facebook, что Зеленского могли вызывать просто для уточнения учетных данных.

"Сейчас в армии уже осталось не так и много тех, кто прошел по мобилизации 2014-2015 гг. Основная масса уже живут гражданской жизнью, выполнив долг перед страной. Это вам всем привет от человека, который претендует на роль Верховного главнокомандующего", - написал Бирюков.

"Имеешь ли ты право с таким прошлым занимать высочайшую должность Верховного главнокомандующего и определять судьбу тех, кто в отличие от тебя, не уклонялся от повесток?" - возмущается журналист Денис Попович, который при этом допускает, что все это может быть "попыткой спасти безнадежный рейтинг Порошенко".

Журналист Юрий Бутусов написал, что если Зеленский действительно уклонялся, то почему на него не завели дело.

Журналист Вячеслав Чечило иронизирует, что если Зеленский наркоман и агент Кремля, то зачем его вообще призывали.

А советник президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов написал, что через пару недель Зеленский должен прислать повестки в армию Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку.

"Все равно они с конца апреля уже ничем не заняты. Должны отдать долг Родине, раз такие умные. В конце концов, в тюрьму можно будет потом и из окопа переехать", - написал Портнов.

Как сообщало Накануне.RU, на днях лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко заявила о разрушении статуса должности президента Украины. Напомним, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%.