На главной пешеходной улице Екатеринбурга вырубили деревья

На главной пешеходной улице Екатеринбурга – Вайнера – вырубили деревья. Фотографиями поделилась в социальной сети жительница города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Варварское уничтожение деревьев на улице Вайнера", - подписала пост с фотографиями на "Фейсбуке" Елена Иванова.

Женщина удивилась, что именно так местные власти видят "комфортную городскую среду" и попросила у администрации города разъяснений. Представитель мэрии пообещала разобраться в ситуации в понедельник.

По данным СМИ, вырубку деревьев ради строительства бизнес-центра затеял местный бизнесмен.

"Каким образом маленький кусочек земли в центре Екатеринбурга практически на пешеходной общественной городской зоне попал в частные руки одного бизнесмена?" – недоумевает жительница города.