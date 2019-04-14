14 Апреля 2019
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На главной пешеходной улице Екатеринбурга вырубили деревья

На главной пешеходной улице Екатеринбурга – Вайнера – вырубили деревья. Фотографиями поделилась в социальной сети жительница города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Варварское уничтожение деревьев на улице Вайнера", - подписала пост с фотографиями на "Фейсбуке" Елена Иванова.

Женщина удивилась, что именно так местные власти видят "комфортную городскую среду" и попросила у администрации города разъяснений. Представитель мэрии пообещала разобраться в ситуации в понедельник.

По данным СМИ, вырубку деревьев ради строительства бизнес-центра затеял местный бизнесмен.

"Каким образом маленький кусочек земли в центре Екатеринбурга практически на пешеходной общественной городской зоне попал в частные руки одного бизнесмена?" – недоумевает жительница города.

вырубка деревьев на Вайнера(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005245144549

вырубка деревьев на Вайнера(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005245144549

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На главной пешеходной улице Екатеринбурга вырубили деревья

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Теги: вайнера, вырубка деревьев



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