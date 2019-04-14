СМИ: Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что его избили на парковке в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел вчера вечером в Кировском районе Петербурга. Конфликт якобы разгорелся из-за машины на парковке.

"Милонов получил повреждения в драке с оппонентом, но на данный момент не уточняется, насколько серьезными оказались травмы. После инцидента парламентарий обратился к правоохранителям. Причины конфликта выясняются", - сообщает РЕН ТВ.

Telegram-канал "112" уточняет, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей. По словам Милонова, старший администратор несколько раз ударил его, после чего политик принял решение обратиться в полицию.

При этом сотрудники стоянки утверждают, что депутат пришел туда вместе со своим другом, и они намеревались забрать его автомобиль Opel Corsa, не имея при себе удостоверения личности.

"Администратор, Иван Безменников, говорит, не бил его [депутата]. Милонов ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемило", — говорится в сообщении.