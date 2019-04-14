14 Апреля 2019
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Политика В России Украина

"Попытка повлиять на результаты выборов": сенатор прокомментировал передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает передачу Украине грамоты Петра I попыткой повлиять на результаты президентских выборов в стране. Об этом сенатор написал на своей странице на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

"Передачу Украине Германией грамоты Петра I непосредственно перед вторым туром выборов там президента – будто нельзя это было сделать после 21 апреля – трудно расценить иначе, как попытку повлиять на результаты этих выборов. Я уже не говорю о том, что грамота Петра I есть собственность российского государства и никого больше", - написал Франц Клинцевич.

Сенатор посчитал неприличной передачу грамоты российского императора другой стране

"Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - добавил член Совфеда.

Напомним, вчера глава минкультуры Украины Евгений Нищук сообщил, что Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны.

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"Попытка повлиять на результаты выборов": сенатор прокомментировал передачу Украине грамоты Петра I

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Теги: грамота петра первого, украина, выборы



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