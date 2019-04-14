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Политика За рубежом

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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Госсекретарь Майкл Помпео обсудил ситуацию в Венесуэле с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу по телефону.

"Они подтвердили тесную дружбу между Соединенными Штатами и Бразилией и пообещали продолжить работать вместе, чтобы противостоять политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, а также его влиянию на соседей Венесуэлы. Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро", - утверждается в сообщении пресс-службы Госдепартамента, пишет ТАСС.

Ранее госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не исключает военной интервенции в Венесуэлу. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, политическая линия Вашингтона в отношении стран Латинской Америки неприемлема: США открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.

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США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы

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Теги: венесуэла, мадуро



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